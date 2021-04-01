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الرئيس الفرنسي يعلن إغلاقا لثلاثة أسابيع في أنحاء البلاد

1
APRIL
2021
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قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون توسيع نطاق القيود المفروضة على التنقل لتشمل فرنسا بأكملها، وقال إنه سيتم إغلاق المدارس لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه البلاد لمكافحة موجة ثالثة من حالات الإصابة فيروس كورونا.
 
وقال ماكرون إنه قرر تمديد إجراءات العزل العام المفروضة بالفعل في العاصمة باريس وقطاعات واسعة من الشمال وأجزاء من الجنوب الشرقي، لتشمل البلاد بأكملها اعتبارا من يوم السبت ولمدة شهر على الأقل.
 
وأضاف ماكرون في خطاب للأمة بثه التلفزيون "إذا لم نتحرك الآن سنفقد السيطرة على الوضع".
 
وأودى الوباء بحياة 95337 شخصا في فرنسا وتسبب في وصول وحدات العناية المركزة في المناطق الأشد تضررا إلى نقطة الانهيار.
 
وستغلق المدارس لمدة ثلاثة أسابيع بعد عيد القيامة الذي يوافق مطلع الأسبوع.
 
وقال ماكرون "إنه أفضل حل لإبطاء انتشار الفيروس"، مضيفا أن فرنسا نجحت في إبقاء مدارسها مفتوحة لفترة أطول مقارنة بالكثير من الدول المجاورة خلال الجائحة.
 
وقال الرئيس الفرنسي إنه اعتبارا من 16 أبريل سيكون بمقدور الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما الحصول على التطعيم ضد كوفيد-19، وسيتم اعتبارا من 15 مايو تخفيض الحد الأدنى للسن ليتاح التطعيم لمن تزيد أعمارهم على 50 عاما.
 
وقفز عدد الإصابات اليومية بالفيروس في فرنسا إلى مثليه منذ فبراير ليبلغ حوالي 40 ألفا.
 
وقد تتسبب القيود الجديدة في إبطاء وتيرة تعافي ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من ركود العام الماضي.
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