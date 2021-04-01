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القضاء الأمريكي: اتفاقية عدم الإفشاء الموقعة من حملة ترامب غير قابلة للتنفيذ

1
APRIL
2021
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حكم قاض فدرالي بأن اتفاقية عدم الإفشاء (NDA) التي كان على الموظفين في حملة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لعام 2016 التوقيع عليها، غير قابلة للتنفيذ.

ووجد قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية بول غارديفي، أن لغة العقد كانت غامضة للغاية لدرجة أنها كانت غير صالحة بموجب قانون العقود في نيويورك.

وكتب غارديفي في قراره: "غموض واتساع الحكم يجعل موظف الحملة لا يملك أي طريقة لما يمكن الكشف عنه، وبالتالي، فإن موظفي الحملة ليسوا أحرارا في التحدث عن أي شيء يتعلق بالحملة، شرط عدم الإفشاء بالتالي أوسع بكثير مما تؤكد الحملة أنه ضروري لحماية مصالحها المشروعة، وبالتالي فهي غير معقولة".

وأضاف: "الأدلة المعروضة على المحكمة تظهر بدلا من ذلك أن الحملة سعت مرارا وتكرارا إلى إنفاذ أحكام عدم الإفصاح وعدم الانتقاص لقمع الكلام الذي تجده يضر بمصالحها".

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