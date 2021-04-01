متحدثة أوروبية: إسرائيل رفضت دخول بعثة لمراقبة الانتخابات الفلسطينية

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أعلنت نبيلة مصرالي المتحدثة باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي عن تعذّر إرسال بعثة أوروبية إلى فلسطين لمراقبة الانتخابات البرلمانية في 22 مايو المقبل.