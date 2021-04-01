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إيطاليا تطرد دبلوماسيَين روسيين وتحتجز مواطنا بشبهة "تجسس"

1
APRIL
2021
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أثارت قضية "التجسس" الروسي على إيطاليا ضجة بعد أن طردت الأخيرة دبلوماسيين اثنين، واحتجزت مواطنا إيطالياً سلم "وثائق" لمسؤول عسكري روسي.

وطردت إيطاليا اثنين من الدبلوماسيين الروس الأربعاء بعدما قالت الشرطة إنها اعتقلت قبطانا بالبحرية الإيطالية ضُبط وهو يسلم مسؤولا روسيا وثائق مقابل أموال في اجتماع سري.

وذكرت قوات الدرك الوطني أن الإيطالي، وهو قبطان فرقاطة، والروسي، وهو مسؤول عسكري معتمد من السفارة، اتهما بارتكاب "جرائم خطيرة ترتبط بالتجسس وأمن الدولة" بعد اجتماعهما مساء أمس الثلاثاء. ولم تعلن هوية المشتبه بهما.


واستدعت إيطاليا على الفور السفير الروسي سيرجي رازوف وطردت اثنين من الدبلوماسيين الروس يعتقد أنهما متورطان فيما وصفه وزير الخارجية لويجي دي مايو بأنه "أمر خطير للغاية".


وتم احتجاز القبطان الإيطالي، ولم يذكر المسؤولون إن كان المسؤول العسكري الروسي الذي اجتمع به هو أحد الدبلوماسيين اللذين تم طردهما.


ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن نائب بالبرلمان الروسي قوله إن موسكو سترد بالمثل على طرد دبلوماسييها، وهو أمر شائع في مثل هذه الحالات.

 


لكن بيانات من موسكو أشارت إلى أن روسيا تميل إلى التقليل من حجم الواقعة. ونُقل عن وزارة الخارجية الروسية قولها إنها تأسف لطرد الدبلوماسيين، لكن هذا لا يهدد العلاقات الثنائية.


وكان الكرملين ذكر في وقت سابق أنه ليس لديه معلومات بشأن ملابسات القضية، لكنه يأمل أن يحافظ البلدان على علاقات إيجابية وبناءة.

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