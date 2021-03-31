لهذه الأسباب... 55% من سكان إنجلترا لديهم مناعة ضد كورونا

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كشفت إحصاءات رسمية أن أكثر من نصف سكان إنجلترا لديهم الآن أجسام مضادة لفيروس كورونا المستجد، بفضل حملة تطعيم ضخمة، والمناعة الطبيعية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فإن 55% تقريبا من سكان إنجلترا، لديهم أجسام مضادة لكورونا، الأمر الذي يشير إلى أن نصف السكان على الأقل لديهم مناعة جزئية ضد المرض.

وكشف مسح لمكتب رئيسي للإحصاءات الوطنية أن 54.7% من سكان إنجلترا كانت لديهم بروتينات مقاومة لفيروس "كوفيد 19"، في الأسبوع الذي انتهى في 14 مارس/ آذار الجاري، وذلك مقارنة بـ 50.8% في الأسبوع الذي يسبقه.

ومن المرجح أن يكون الرقم أعلى الآن لأن ملايين آخرين تلقوا اللقاح منذ بدء إجراء الاختبارات قبل أسبوعين، ويستغرق الأمر نحو أسبوعين لظهور المناعة.

ويسلط هذا الإحصاء الضوء على نجاح حملة التطعيم الضخمة التي شهدت إعطاء 30 مليون بريطاني الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، وحصول 3.7 مليون شخص آخرين على التطعيم الكامل.