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مسؤول أمريكي يكشف حجم تدفقات المهاجرين من المكسيك إلى بلاده

31
MARCH
2021
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كشف مسؤول أمريكي عن احتمال وصول ما يزيد على مليون مهاجر إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك هذا العام، في مؤشر على التحدي الإنساني المتزايد للرئيس جو بايدن على الحدود الجنوبية الغربية.
 
ففي تصريحات خاصة لوكالة "رويترز" قال المسؤول "بدأنا بالفعل في بعض الأيام نرى ما يزيد على 6000... لذلك أتوقع تماما أن يواجه أفراد حرس الحدود أكثر من مليون شخص هذا العام".
 
وإذا وصلت الأرقام إلى مليون، فقد تعكس زيادة مماثلة في عام 2019 خلال رئاسة دونالد ترامب عندما تم احتجاز نحو 978 ألف مهاجر.
 
واحتجز حرس الحدود نحو 100 ألف مهاجر في فبراير/ شباط، وهو أكبر عدد منذ منتصف عام 2019. وقال راؤول أورتيز، نائب قائد حرس الحدود الأمريكي للصحفيين، إن مزيدا من المهاجرين يعبرون عادة بين أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران.
 
وسمحت إدارة بايدن لعدد من الصحفيين بإجراء مقابلات مع مسؤولي الحدود والقيام بجولة في منشأة مزدحمة للمهاجرين في دونا بولاية تكساس يوم أمس الثلاثاء.
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