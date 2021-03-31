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أدين بنشر كورونا.. والعقوبة جاءت "رادعة"

31
MARCH
2021
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حكم القضاء الفيتنامي بسجن مضيف في شركة الطيران الوطنية عامين مع وقف التنفيذ لإدانته بنشر فيروس كورونا بعد عودته من رحلة جوية، على ما أفادت وسائل إعلام محلية.
 
وذكر الموقع الرسمي للحكومة على الإنترنت أن دونغ تان هاو كسر شرط الحجر الصحي المنزلي لمدة أسبوعين والتقى بـ46 شخصاً بعد العمل على رحلة لإعادة ركاب من اليابان في نوفمبر.
 
وأدين الرجل البالغ 29 عاما بتهمة "نشر أمراض معدية بشكل خطير"، في محكمة في جنوب مدينة هو شي منه، الثلاثاء، على ما ذكر الناطق الرسمي باسم المدينة فاب لوات ثانه فو هو شي منه.
 
واعتمدت الدولة الشيوعية تدابير مشددة لمكافحة الفيروس تشمل تتبع مخالطي المصابين بصورة مكثفة وفرض حجر صحي جماعي إلزامي للحفاظ على معدلات الإصابة عند مستويات منخفضة.
 
ولم يتخط عدد المصابين بالفيروس في البلاد 2600 مع 35 حالة وفاة بين سكان فيتنام البالغ عددهم 98 مليون نسمة.
 
وقد انتهك هاو قواعد الحجر الصحي بعد أسبوع من وصوله إلى المنزل، وأظهر اختبار كوفيد-19 أنه مصاب بالفيروس بعد أيام.
 
وذكرت تقارير إعلامية أن المضيف التقى قبل خضوعه للفحص بأصدقاء وشارك في مسابقة في جامعة بمدينة هو شي منه.
 
ونقل الفيروس إلى ثلاثة أشخاص، بحسب الناطق بلسان سلطات المدينة الذي أضاف "تأثرت حياة أكثر من ألفي شخص من سكان المدينة، إذ وُضع 861 شخصاً في الحجر الصحي الإلزامي ولزم 1400 آخرين منازلهم".
 
وقال ممثلو الادعاء إن تحركات هاو كبّدت المدينة "خسارة مادية إجمالية" بلغت 190 ألف دولار.
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