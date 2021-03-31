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شرطيان يلاحقان ترامب بـ"دعوى قضائية".. مطلوب 75 ألف دولار

31
MARCH
2021
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تقدّم عنصران في شرطة الكابيتول بدعوى قضائية ضد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، متهمين إياه بالتحريض على الهجوم الذي استهدف مقر الكونغرس وأدى إلى جرح عشرات عناصر الأمن ومقتل أحدهم.
 
وقال العنصران جيمس بلاسينغيم وسيدني هيمبي أنهما تعرّضا لـ"إصابات جسدية ونفسية" من جرّاء أعمال الشغب التي قالا إن ترامب أججها عندما كان في آخر أسابيع عهده الرئاسي ورفض القبول بهزيمته في الانتخابات.
 
وجاء في نص الدعوى التي رفعت إلى محكمة فدرالية في واشنطن أن "سلوك ترامب على مدى شهور لإقناع أتباعه باتهامه الباطل بأنه يتم إجباره على مغادرة البيت الأبيض نظرا لتزوير كبير للانتخابات حرّض المتمرّدين".
 
وأضاف "اخترقت العصابة المتمرّدة التي أثارها ترامب وشجّعها وحرّضها وأدارها وساعدها، المتقدّمَين بالشكوى ورفاقهما من العناصر ولاحقتهم وهاجمتهم".
 
وأفاد بلاسينغيم، الذي قضى 17 عاما في قوة شرطة الكابيتول، أنه تعرّض لجروح في رأسه وظهره وعانى نفسيا من الأحداث.
 
وقال الضابط الإفريقي-الأميركي إنه تعرّض لاعتداءات عنصرية خلال الهجوم على الكونغرس من قبل أنصار ترامب.
 
وتعرّض هيمبي، الذي كان شرطيا على مدى 11 عاما، لجروح في يده وركبته بعدما تم سحقه عند مدخل الكابيتول، وتم رشّه على وجهه وجسده بمواد كيميائية خلال الهجوم.
 
وجاء في الدعوى أن "العنصر هيمبي كان بطبيعته هادئا لكنه واجه صعوبات في التعامل مع التداعيات النفسية للتعرّض لهجوم بلا هوادة".
 
وتشير الدعوى إلى عدة حوادث تقول إن ترامب شجّع على التمرّد خلالها.
 
وتتهم ترامب بإدارة الهجوم والتحريض عليه وانتهاك قواعد السلامة العامة.
 
وطالب العنصران بتعويضات قدرها 75 ألف دولار على الأقل لكل منهما إلى جانب تعويضات جزائية لم تحدد قيمتها.                   
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