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إصابة رئيس باكستان بكورونا بعد تلقيه اللقاح

30
MARCH
2021
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قال الرئيس الباكستاني عارف علوي على تويتر ، يوم الاثنين، بعد تلقيه الجرعة الأولى من لقاح مضاد لفيروس كورونا، إن الفحوص أكدت إصابته بكوفيد-19.
 
ونقلت رويترز عن عارف علوي قوله "تلقيت جرعة (أولى) من اللقاح، لكن الأجسام المضادة تبدأ في النمو بعد جرعة (ثانية) كانت مقررة في غضون أسبوع. من فضلكم استمروا في التزام الحذر".
 
وتتسارع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في الدولة الواقعة في جنوب آسيا.
 
وأثبتت الفحوص إصابة رئيس الوزراء عمران خان بكوفيد-19 هذا الشهر بعد يومين من تلقيه جرعة أولى من اللقاح، وقال مسؤولون إنه أصيب على الأرجح قبل التطعيم.
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