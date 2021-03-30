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بايدن يستعد لإعلان "خطوة كبرى" بخصوص كورونا

30
MARCH
2021
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قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأميركي، جو بايدن، سيعلن يوم الاثنين، أن 90 في المئة من السكان البالغين في الولايات المتحدة سيكونون مؤهلين للتطعيم بحلول 19 أبريل المقبل.

وأضاف البيت الأبيض، أن بايدن سيحدد إجراءات جديدة لتحقيق هذا الهدف الهدف، من خلال توسيع برنامج الصيدلة وإطلاق برنامج جديد لنقل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة إلى مواقع التطعيم.

وبحسب بايدن، فإن 33 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا سيجري توزيعها، خلال الأسبوع الجاري.

كما سيعلن الرئيس أن الإدارة ستزيد عدد الصيدليات في برنامج التطعيم الصيدلي الفيدرالي من 17000 إلى ما يقرب من 40 ألفا في جميع أنحاء البلاد.

وتنوي السلطات إنشاء أكثر من عشرة مواقع تطعيم جماعية بحلول 19 أبريل، عدا عن جهد جديد لتمويل المنظمات المجتمعية لتوفير النقل والمساعدة لكبار السن الأكثر عرضة للخطر والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في البلاد للحصول على اللقاحات.

وسيدعو بايدن جميع الولايات إلى جعل جميع البالغين في الولايات المتحدة مؤهلين للتطعيم في موعد أقصاه 1 مايو.

وإلى غاية اللحظة، قالت 31 ولاية إنها ستفتح الأبواب أمام جميع البالغين للتطعيم بحلول 19 أبريل.

كما سيذكر الرئيس الأمريكيين بأهمية اتخاذ تدابير وقائية لوقف انتشار كورونا، مع استمرار انتشار السلالات المتحورة في البلاد، من خلال استمرار ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

 

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