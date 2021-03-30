مكافأة أمريكية 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن سليم عياش

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علنت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة قدرها 10 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات تساعد على تحديد مكانالمدان باغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري.وقالت الخارجية في بيان على موقعها الإلكتروني، إن عياش ناشط بارز في الوحدة 121 في حزب الله وهي فرقة اغتيالات تتلقى أوامرها مباشرة من زعيم الحزب حسن نصر الله.



وأوضح البيان أن عياش ضالع في جهود لإلحاق الضرر بأفراد الجيش الأمريكي.



ولفتت إلى أن عياش صدرت بحقه 5 أحكام متزامنة بالمؤبد، بتهم تتعلق بالإرهاب عبر تفجير شاحنة مفخخة عام 2005 في بيروت، مما أسفر عن مقتل الحريري، و21 شخصا آخرين.



وقال البيان إن المحكمة وجدت أن عياش قاد "فريق الاغتيال الذي نفذ الهجوم على الحريري، وكان متورطا بشكل نشط في الاغتيال يوم الهجوم".