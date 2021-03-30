لندن تسجل "صفر" وفيات بكورونا

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أعلنت بريطانيا، الإثنين، عدم تسجيل أي حالة وفاة بفيروس كورونا في العاصمة لندن، لأول مرة منذ 6 أشهر.

وأعلنت هيئة الصحة العام في بريطانيا، عدم تسجيل العاصمة لندن "أي وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية بين المصابين بكورونا"، حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" البريطانية.

وأضافت أن لندن كانت تسجل "أكثر من 200 وفاة بالفيروس خلال يناير/كانون الثاني الماضي".

وأوضحت الهيئة أنه خلال الموجة الأولى من جائحة كورونا "بلغت نسبة وفيات كورونا في لندن 12% من إجمالي الوفيات بالفيروس في أنحاء المملكة المتحدة"، حسب المصدر ذاته.

يشار أن نحو 29 مليون شخص في المملكة المتحدة حصلوا على الأقل على جرعة واحدة من أحد اللقاحات المضادة لكورونا.