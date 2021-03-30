"موانئ" السعودية تطلق مبادرة لدعم الخطوط الملاحية العالمية عبر موانئ الساحل الغربي

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طلقت الهيئة العامة للموانئ السعودية - "موانئ" مبادرة لدعم الخطوط الملاحية العالمية عبر موانئ الساحل الغربي، لضمان مرونة سلاسل الإمداد العالمية وحركة التجارة في البحر الأحمر.

وقالت "موانئ" في تدوينة على موقع "تويتر": "على خطى المملكة الحثيثة في دعمها اللامحدود، نطلق مبادرة لدعم الخطوط الملاحية العالمية عبر موانئ الساحل الغربي لضمان مرونة سلاسل الإمداد العالمية والحركة التجارية البحرية على البحر الأحمر".