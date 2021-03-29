عاصفة ترابية تجتاح كوريا الجنوبية والسلطات تحذر

A + A -

حذرت السلطات الكورية الجنوبية، سكان العاصمة سيئول ومعظم أجزاء البلاد، من الغبار الأصفر، إثر اجتياح عاصفة ترابية قادمة من صحراء شمال الصين الداخلية، جميع أنحاء البلاد.

وأشارت السلطات بأن كثافة جزيئات الغبار الدقيق، التي يقل قطرها عن 10 ميكرومتر، والمعروفة باسم "بي إم 10" (PM 10)، ارتفعت إلى مستوى "سيئ للغاية" في منطقة سيئول وضواحيها وجميع مناطق البلاد تقريبا، حيث أن متوسط تركيز جزئيات الغبار التي يقل قطرها عن 10 ميكرومتر (بي إم 10) بلغ بحلول السابعة صباحا بالتوقيت المحلي في الساعة، 452 ميكروغراما في سيئول، و681 ميكروغراما في دايجون، و653 ميكروغراما في مدينة سيجونغ الإدارية، و522 ميكروغراما في إقليم كانغ وون، و421 ميكروغراما في أولسان و401 ميكروغرام في كوانغجو، وفقا لمركز التنبؤ بجودة الهواء التابع للمركز الوطني للبحوث البيئية.

ووفقا لتصنيف السلطات المحلية لكثافة جزيئات "بي إم 10"، فإن كانت نسبتها بين صفر و30 ميكروغراما، تعتبر كمستوى "جيد"، فيمل لو بلغت ما بين 31 و80 ميكروغراما فمستواها "طبيعي"، أما بلوغها ما بين 81 و150ميكروغراما، فيدل على مستوى "سيئ"، وأعلى من 151 ميكروغراما يظهر مستوى "سيئ جدا".

وبحسب مركز التنبؤ بجودة الهواء، فإن موجة الغبار الأصفر الأخيرة نشأت في منطقة منغوليا الداخلية شمال الصين، وبالقرب من صحراء جوبي، يوم الجمعة الماضي، وتحركت جنوبا بفعل الرياح الشمالية الغربية، كما توقع المركز أن تظل مستويات قراءة "بي إم 10" عند مستوى "سيئ للغاية" في جميع أنحاء البلاد طوال اليوم، وعند مستوى "سيئ"، يوم غد الثلاثاء (بالتوقيت المحلي)، بسبب الغبار الأصفر والركود الجوي.

وأصدرت إدارة الأرصاد الجوية تحذيرا من الغبار الأصفر لمنطقة سيئول وطلبت من المواطنين الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي أو القلب والأوعية الدموية والأطفال وغيرهم من الفئات الأكثر عرضة للخطر، تجنب الأنشطة الخارجية، إذ أن كوريا الجنوبية تصدر تحذيرا من الغبار الدقيق، عندما يتوقع أن تظل قراءة "بي إم 10" أعلى من 800 ميكروغرام لكل متر مكعب لأكثر من ساعتين.

وارتفعت كثافة جزيئات الغبار متناهية الصغر التي يقل قطرها عن 2.4 ميكرومتر والمعروفة باسم "بي إم 2.5" (PM 2.5)، إلى معدلات سيئة جدا في جميع أنحاء البلاد تقريبا، بما يشمل منطقة سيئول وضواحيها، وفقا لمركز جودة الهواء.