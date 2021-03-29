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بعد تحريك "إيفر غيفن".. ما الخطوة التالية؟

29
MARCH
2021
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كشف مصدر بقناة السويس، الاثنين، أنه تم بنجاح تشغيل محركات السفينة "إيفر غيفن"، حيث تجري الاستعدادات حاليا لإبحارها إلى منطقة البحيرات.

ونجحت قاطرات عملاقة فجر الاثنين في تنفيذ تحريك جزئي لسفينة الحاويات العملاقة الجانحة في قناة السويس منذ ستة ايام مما سمح لها بالتحرك، بحسب مواقع متابعة السفن.

وقال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع في بيان فجر الاثنين إنه تم "البدء في مناورات الشد لتعويم سفينة الحاويات إيفر غيفن بواسطة 10 قاطرات عملاقة تقوم بالعمل من اربعة اتجاهات مختلفة"، حيث استجابة السفينة.

وحسب مراسل "سكاي نيوز عربية"، فإنه يتم حاليا قطر السفينة الجانحة للتأكد من صلاحيتها.

وتحركت السفينة التي تبلغ حمولتها أكثر من 200 الف طن، لتبتعد عن الضفة الغربية للقناة، بحسب هذه المواقع.

وجنحت سفينة الحاويات "إم في إيفر غيفن"، التي يزيد طولها عن طول أربعة ملاعب لكرة القدم، بالعرض في مجرى قناة السويس صباح الثلاثاء الماضي فأغلقته بالكامل، ما عطّل الملاحة في الاتجاهين في المجرى المائي البالغ الأهمية.

وكانت السفينة البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، تقوم برحلة من الصين إلى روتردام في هولندا.

وأدّى تعطل الملاحة إلى ازدحام مروري في القناة وتشكل طابور انتظار طويل.

وقال رئيس هيئة قناة السويس في تصريح لقناة العربية الأحد إن 369 سفينة تنتظر الآن عبور القناة في الاتجاهين.

وتسبّب تعطّل السفن بتأخير بالغ في عمليات تسليم النفط ومنتجات أخرى.

 

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