مستشارة طبية سابقة بالبيت الأبيض: تلقيت اتصالا هاتفيا غير مريح من ترامب بسبب كورونا

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كشفت ديبورا بيركس المستشارة الطبية السابقة للحكومة الأمريكية عن تعرضها لغضب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بعد تصريحات أدلت بها عن جائحة كورونا.

وفي مقابلة مع محطة "سي إن إن" الأمريكية، قالت بيركس إن ترامب اتصل بها شخصيا في الصيف الماضي بعد تصريحات أدلت بها عن خطر فيروس كورونا.

وأضافت بيركس في مقطع فيديو نشر يوم السبت أن المكالمة الهاتفية كانت "غير مريحة للغاية"، ووصفت كلمات ترامب بأنها: "كانت مباشرة للغاية واستماعها كان صعبا".

وفي ردها على سؤال حول ما إذا كانت تعرضت للتهديد، ردت بشكل مراوغ وقالت بعد تردد قصير: "أود أن أقول إنها كانت محادثة غير مريحة".

وصرحت بأن مكالمة ترامب أعقبت لقاء مع محطة "سي إن إن" حذرت خلالها من أخطار جائحة كورونا.

وأضافت: "كانت هذه فترة صعبة جدا لأن الجميع في البيت الأبيض كانوا غاضبين من هذه المقابلة والوضوح الذي تحدثت به عن الجائحة".

وكانت بيركس ضمن مجموعة عمل برئاسة ترامب في البيت الأبيض لمتابعة الجائحة، وكانت الخلافات في الرأي بين ترامب والخبراء في هذه المجموعة قد تم الإعلان عنها مرارا.

وأنكر ترامب في بداية الجائحة الأخطار الناجمة عنها وروج لاحقا لأدوية أو منتجات معينة كعلاجات معجزة مزعومة دون أدلة علمية وكان يصرح بأنه يرى ارتداء الكمامات أمرا مزعجا.