الصين تفرض عقوبات على الولايات المتحدة وكندا

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أعلنت الصين، السبت، فرض عقوبات على أفراد وكيانات من الولايات المتحدة وكندا، وذلك ردا على خطوة مماثلة اتخذها البلدان في وقت سابق، على خلفية الوضع في إقليم تركستان الشرقية (شينجيانغ).
وقالت الخارجية الصينية في بيان لها، إن العقوبات تطال رئيسة اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية (USCIRF) غايل مانشين ونائب رئيس اللجنة "توني بيركنز".
كما فرضت الصين عقوبات على عضو البرلمان الكندي مايكل شونغ واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان الدولية التابعة للجنة الدائمة للشؤون الخارجية والتنمية الدولية بمجلس العموم الكندي، وفقا للبيان.