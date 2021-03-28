الصين تفرض عقوبات على الولايات المتحدة وكندا

A + A -

أعلنت الصين، السبت، فرض عقوبات على أفراد وكيانات من الولايات المتحدة وكندا، وذلك ردا على خطوة مماثلة اتخذها البلدان في وقت سابق، على خلفية الوضع في إقليم تركستان الشرقية (شينجيانغ).





وقالت الخارجية الصينية في بيان لها، إن العقوبات تطال رئيسة اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية (USCIRF) غايل مانشين ونائب رئيس اللجنة "توني بيركنز".