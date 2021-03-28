أوبرا وينفري تتحدث عن تجربتها مع لقاح كورونا!

أكدت الإعلامية الأميركية أوبرا وينفري، تلقيها اللقاح ضد فيروس كورونا واصفة تجربتها بعد اللقاح أنه منحها “إحساسا غامرا بالراحة”.

وأشارت أوبرا (67 عاما) الى أنها شعرت بـ”كافة الأعراض التقليدية” التي تحدث بعد تعاطي الجرعة الثانية.

وفي البداية كتبت لقرائها: “أردت البكاء بعد الجرعة الأولى، لقد أصبت بالتهاب رئوي العام الماضي، وكانت رئتاي لا تزالا حساستين، كنت خائفة جدا، ولهذا السبب صممت الحصول على اللقاح”.

بعد ذلك كشفت أوبرا وينفري عن تعرضها لـ3 أعراض جانبية بعد تليقها الجرعة الثانية، وهي الحمى، الشعور بالبرد ، الإحساس بالخمول، والذي عادة ما تصاحب آلام الجسم والحمى.

كما أفصحت أوبرا في مدونتها أنها شعرت بتوعك لمدة 30 ساعة، لكنها اعتبرت ذلك “إزعاجا بسيطا” فقط، على حد تعبيرها.