مئات السفن تنتظر تعويم «الجانحة» لعبور قناة السويس

A + A -

تنتظر مئات السفن في قناة السويس، منذ 5 أيام، تعويم سفينة جنحت الثلاثاء الماضي، في أكثر الممرات البحرية ازدحاماً في العالم، حاملة معها سلعاً وخامات ونفطاً وغازاً وأغذية وحبوباً وماشية.





وبلغ عدد السفن المنتظرة في القناة 321 سفينة، وفقاً لتصريحات رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع خلال مؤتمر صحافي في مدينة السويس أمس. وقال ربيع إن السفينة الجانحة استجابت للجهود و«نجحنا في تشغيل الدافع الخاص بالسفينة لكن الجزر تسبب في تعطل الجهود». وأشار إلى 4 عوامل تؤخر تعويم السفينة حتى الآن، تتمثل في «صعوبة التربة والمد والجزر وحجم المركب وسرعة الرياح»، ونتيجة لذلك «لا يمكننا تحديد جدول زمني لانتهاء عملية تعويم السفينة». واستبعد تأثر إيرادات القناة بشكل كبير، غير أنه أوضح أن الخسائر اليومية تصل إلى 14 مليون دولار.



في هذه الأثناء أوضحت شركة «لويدز ليست» أن الغلق يعيق شحنات تقدر قيمتها بنحو 9.6 مليار دولار يومياً بين آسيا وأوروبا، مشيرة إلى أن «الحسابات التقريبية» تفيد بأن حركة السفن اليومية من آسيا إلى أوروبا تُقّدر قيمتها بحوالي 5.1 مليار دولار، ومن أوروبا إلى آسيا بنحو 4.5 مليار دولار.