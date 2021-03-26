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كارثة في مصر .. عدد كبير من القتلى والجرحى والكشف عن تفاصيل خطيرة!

26
MARCH
2021
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كشفت هيئة السكك الحديدية، الجمعة، تفاصيل حادث تصادم قطارين في مركز طهطا التابع لمحافظة سوهاج.


وقال بيان الهيئة: "أثناء مسير قطار 157 مميز الأقصر الإسكندرية ما بين محطتي المراغة وطهطا تم فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولين، وعليه توقف القطار".


وأضاف "وفي هذه الأثناء وفي تمام الساعة 11:42، تجاوز قطار 2011 مكيف أسوان القاهرة سيمافور 709 واصطدم بموخرة آخر عربة بقطار 157، مما أدى إلى انقلاب عدد 2 عربة من مؤخرة قطار 157 المتوقف على السكة وانقلاب جرار قطار 2011 وعربة القوى مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات".


وتابع: "جاري حصر الإصابات والوفيات بالتعاون مع أطقم وزارة الصحة.. وتم نقل المصابين إلى مستشفيات سوهاج وطهطا والمراغة".


وأوضحت الهيئة أنه تم تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث، وجاري المتابعة لسرعة رفع الحادث وتسيير حركة القطارات.


تصادم القطارين


ووقع تصادم بين قطارين أحدهما من الدرجة المميزة وآخر من الدرجة المكيفة أمام قرية الصوامعة التابعة لمركز طهطا بمحافظة سوهاج.


وذكر شهود عيان أن أحد القطارين كان متوقفا حينما اصطدم به القطار الآخر من الخلف ونتج عن ذلك خروج عدة عربات من القطار المتوقف عن القضبان وانقلابها.


وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن وفاة 32 شخصا وإصابة 66 آخرين، في حصيلة أولية للحادث.


وتشهد سكك حديد مصر من آن لآخر وخصوصا خطوط الصعيد حوادث اصطدام قطارات أو خروجها عن القضبان لأسباب مختلفة.


ومن أشهر الحوادث التي وقعت حادث دخول جرار قطار إلى محطة مصر الرئيسية بالقاهرة في فبراير 2019 بعدما تركه سائقه يسير بمفرده وتسبب في حادث مفجع كان له صدى كبير في البلاد لما خلفه من عدد كبير من الضحايا والمصابين، وتمت محاكمة السائق وجميع المتسببين في الحادث.

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