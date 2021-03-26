الدولار عند أعلى مستوى في أشهر

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سجّل الدولار أعلى مستوى في أشهر عدة خلال التداولات مقابل معظم العملات الرئيسية مدعوماً بموجة من التفاؤل إزاء بيانات اقتصادية أميركية أفضل، وتوزيع لقاحات فيروس كورونا، وارتفاع عوائد الخزانة.

وتعافى اليورو قليلا قبيل بيانات لثقة الشركات الألمانية لكن التوقعات للعملة الأوروبية المشتركة تدهورت بسبب تجدد إجراءات العزل العام الهادفة لمكافحة فيروس كورونا وتباطؤ وتيرة التطعيم من الفيروس في أنحاء الاتحاد الأوروبي.



وأمام الدولار مجال أكبر للارتفاع مقابل اليورو، لكن مكاسبه مقابل بقية العملات في الأسابيع القليلة الفائتة كانت سريعة جداً لذا يحذر بعض المحللين من توقع مستويات أعلى للدولار عن تلك

الحالية.



وجرى تداول العملة الأمريكية مقابل 0.9399 فرنك سويسري، لتتمسك بمكسب 0.5 في المئة حققته في الجلسة السابقة.



وكان الجنيه الإسترليني إحدى العملات المستثناة من مكاسب الدولار، إذ ارتفع إلى 1.3762 دولار بعد أن زاد 0.4 في المئة أمس الخميس. ومن المتوقع أن تظهر بيانات انتعاش مبيعات التجزئة البريطانية مما قد يمنح العملة المزيد من الدعم.