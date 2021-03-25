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نُقلت روزلين باشلو، وزيرة الثقافة في فرنسا، إلى المستشفى أمس نظراً لتراجع حالتها الصحية. وكانت باشلو قد أعلنت السبت الماضي أنّها شعرت بضيق في التنفس وأجرت اختباراً للكشف عن «كورونا»، وجاءت النتيجة إيجابية. وأضافت أنّها عزلت نفسها وأعادت ترتيب برنامج عملها للأسبوع التالي ولن تنقطع عن الإبلاغ عن تطورات حالتها الصحية.



الوزيرة البالغة من العمر 74 عاماً كانت قد تلقت الجرعة الأولى من اللقاح في الأسبوع الماضي، حسب الجدول المقرر لشرائح العمر. لكن يبدو أنّها كانت قد التقطت الفيروس قبل اللقاح. وأفاد مقربون منها أنّها نزيلة غرفة عادية في المستشفى وتخضع لراحة إجبارية.





وأثار خبر إصابة باشلو اهتماماً خاصاً نظراً لشخصيتها الاستثنائية التي تجمع بين القوة والصراحة والمرح. كما تسبب في قلق على صحة المغني الفرنسي الشهير ميشال ساردو. وكان ساردو، صاحب أغنية «مرض الحب» آخر من التقى بالوزيرة حيث استقبلته، مع زوجته، في مكتبها وقلدته وسام الشرف من رتبة قائد. وحسب الصور التي التقطت في المناسبة فإنّ المغني البالغ من العمر 74 عاماً كان يرتدي كمامة لكنّه رفعها في وقت من الأوقات، ولوحظ أنّه اقترب من باشلو وشدّ على ذراعيها.



وأمس أعلن ساردو أنه وزوجته آن ماري قد عزلا نفسيهما في انتظار إجراء الاختبار الطبي. وأضاف هازلاً: «في حال أنني تلقيت الفيروس مع الوسام فسأكون قائد كوفيد».



تحمل باشلو الدكتوراه في الصيدلة. وهي وزيرة سابقة للبيئة، ثم للصحة والرياضة، ثم للتضامن الاجتماعي في حكومات سابقة، وقد تركت العمل السياسي وانتقلت للمشاركة في برامج تلفزيونية قبل أن يقنعها الرئيس إيمانويل ماكرون بالعودة لتسلم حقيبة الثقافة. وقالت يومها إنّ الثقافة هي وحدها ما أغراها بالعودة إلى الوظيفة الرسمية. وهي كانت تخطط لتحقيق طفرة في الميدان الثقافي نظراً لعلاقاتها الواسعة وخبراتها وشخصيتها المنفتحة. لكنها لم تحسب حساب «كورونا» التي عرقلت كل المشاريع. فقد جاء استيزارها في الفترة التي انتشر فيها الداء، وكان عليها أن تخضع لتوجيهات الجهات الصحية بإغلاق المرافق الفنية.



طوال العام الماضي تعرضت وزيرة الثقافة لغضب آلاف العاملين في مختلف حقول الفنون لأنّها لم تفلح في استصدار قرار من الحكومة بإعادة فتح صالات السينما والمسارح والمتاحف والعروض الموسيقية. لكنّها لم تتوقف عن المطالبة برفع الإغلاق. ونجحت بالفعل في الحصول على تخصيصات إضافية بلغت 115 مليون يورو لدعم المتضررين من صغار الفنانين المستقلين والمشتغلين بمختلف أنواع النشاط الفني.