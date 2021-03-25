الهند تعلق تصدير لقاح "أسترازينيكا"

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أوقفت السلطات الهندية مؤقتا جميع الصادرات الرئيسية للقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا الذي يصنعه معهد الأمصال الهندي (SII) لتلبية الطلبات في الداخل مع زيادة الإصابات.

وقال مصدر لوكالة "رويترز" إن هذه الخطوة ستؤثر على الإمدادات لبرنامج "كوفاكس" التابع للأمم المتحدة.

وقام المعهد الهندي بتأخير شحنات "أسترازينيكا" إلى العديد من البلدان في الأيام الأخيرة، بما في ذلك المملكة المتحدة والبرازيل. وقد صدرت الهند أكثر من 60 مليون جرعة لقاح إلى 76 دولة حتى الآن، معظمها عبارة عن لقاح "أسترازينيكا".

ولم تتلق المملكة المتحدة سوى نصف الجرعات البالغ عددها 10 ملايين التي طلبتها من SII ، مما أدى إلى تحذيرات من أن برنامج التطعيم الخاص بها قد يضطر إلى التباطؤ.

كما تواجه المملكة المتحدة أيضا تهديدات بفرض ضوابط أكثر صرامة على الصادرات من الاتحاد الأوروبي على الجرعات المنتجة هناك.