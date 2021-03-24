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ما نوع اللقاح الذي تلقاه الرئيس بوتين؟ الكرملين يجيب

24
MARCH
2021
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كشف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، عن كواليس تلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19).
 
وردا على سؤال حول نوع اللقاح الذي تلقاه بوتين وعلى أي أساس تم الاختيار، أجاب بيسكوف للصحفيين بأن "جميع اللقاحات الروسية الثلاثة موثوقة وفعالة وآمنة تماما".
 
وأضاف "لذلك لا يوجد فرق في نوع اللقاح الذي تم تطعيم الرئيس به".
 
وتابع "بوتين والطبيب الذي أعطاه اللقاح هم فقط من يعرفون نوع اللقاح".
 
كما أشار بيسكوف، في تعليقه على الوقت الذي تم اختياره للتطعيم، إلى أن الزعيم الروسي لديه جدول أعمال نشط بحلول الخريف، ويريد التواصل بشكل غير محدود مع الآخرين، لذلك من الضروري أن تكون لديه مناعة".
 
وكان بيسكوف، قد صرح أمس الثلاثاء، أن الكرملين لن يكشف عن اسم اللقاح الروسي الذي تلقاه الرئيس بوتين.
 
وعن تصوير عملية تطعيم الرئيس، أكد بيسكوف أن "بوتين ليس من مؤيدي الظهور أمام الكاميرا للحصول على اللقاح".
وأعلن الكرملين مساء أمس الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا.
 
وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك": "لقد تم تطعيم بوتين ضد فيروس كورونا، وهو في حالة صحية جيدة".
 
يذكر أن وزارة الصحة الروسية سجلت "سبوتنيك V" كأول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19"، في أغسطس/ آب 2020، الذي طوره مركز غامالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.
 
أظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة بلقاح "سبوتنيك V" فاعلية تتجاوز 91.6 في المئة ونسبة أمان عالية، حيث يتم إعطاؤه على جرعتين بفاصل 21 يوما.
 
ويعتبر لقاح "سبوتنيك V"، واحدا من أفضل ثلاثة لقاحات ضد فيروس "كورونا" في العالم، من حيث عدد الموافقات التي حصل عليها المنظمون الحكوميون. وتم تسجيله من قبل 50 دولة، يتجاوز إجمالي عدد سكانها 1.3 مليار شخص.
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