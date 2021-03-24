living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أخيرا.. كشف هويات ضحايا هجوم كولورادو المأساوي

24
MARCH
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بعد يوم على حادثة إطلاق النار في ولاية كولورادو الأميركية، بدأت تتكشف معلومات عن بعض ضحايا الهجوم الذي خلّف 10 قتلى.
 
وقتل منفذ الهجوم 3 أشخاص كانوا يعملون داخل متجر "كينغ سوبرز" للبقالة في منطقة تيبل ميسا، حيث وقعت الحادثة المأساوية، هذا إلى جانب الضابط القتيل إريك تالي.
 
ومن بين الضحايا الآخرين مصور مجلة، ووكيل رعاية طبية، وآخرون كانوا يقضون يومهم في ساحة تسوق مزدحمة بالموقع، حسبما ذكرت "الأسوشيتد برس".
 
وتراوحت أعمار أولئك الذين فقدوا حياتهم في الحادثة بين 20 و65 عاما.
 
وقد تم التعرف على كافة الضحايا وهم: ديني ستونغ (20 عاما)، نيفين ستانيسيك (23 عاما)، ريكي أولدز (25 عاما)، ترالونا بارتكوفياك (49 عاما)، ضابط الشرطة إريك تالي (51 عامًا)، سوزان فونتان (59 عاما)، تيري ليكر (51 عاما)، كيفين ماهوني (61 عاما)، لين موراي (62 عاما)، جودي ووترز (65 عاما).
 
منفذ الهجوم
 
قالت السلطات الأميركية، الثلاثاء، إن شابا في الحادية والعشرين من عمره يواجه عشر اتهامات بالقتل تتعلق بحادثة ولاية كولورادو، لكن دوافع الجريمة لا تزال غامضة.
 
وبحسب الشرطة فإن المشتبه فيه هو أحمد العليوي العيسى من مدينة أرفادا في كولورادو، وحالته مستقرة بعدما أصيب في ساقه خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بعد ظهر الاثنين في متجر كينغ سوبرز بمدينة بولدر الواقعة على بعد 45 كيلومترا شمال غرب دنفر.
 
وقال المحققون إنهم واثقون من أن هذا عمل فردي من العيسى، لكنهم لم يتطرقوا لأي تفاصيل بشأن الدوافع المحتملة لهذه المذبحة.
 
وأوضح مايكل شنايدر المسؤول عن المكتب الميداني لمكتب التحقيقات الاتحادي في دنفر خلال إفادة صحفية "من السابق لأوانه استخلاص أي استنتاجات في الوقت الراهن".
 
ووفق مسؤولين فإنه من المتوقع أن يغادر العيسى المستشفى في وقت لاحق من الثلاثاء، لينقل للسجن تمهيدا لخضوعه للمحاكمة.
 
ويعد هذا ثاني حادث دموي في الولايات المتحدة خلال أسبوع، حيث قتل مسلح ثمانية أشخاص في ثلاثة أندية صحية في 16 مارس بمنطقة أتلانتا قبل إلقاء القبض عليه.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout