بريطانيا تقرر خفض عديد قواتها المسلحة بحلول عام 2025

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ذكرت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الدفاع البريطانية ستقوم بتخفيض عديد قواتها العسكرية وتطوير معدات وقدرات الأفراد العسكريين.

ونقلت وكالة "بي بي سي" البريطانية تصريحات وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، الذي أعلن عن تخفيض عديد القوات البريطانية المسلحة من 76.500 حاليا إلى 72.500 بحلول العام 2025، في إطار خطة الحكومة لتحديث القدرات العسكرية البريطانية والهادفة لتكييفها مع تهديدات المستقبل".

ولفت والاس إلى أن "الخطة تشكل تطورا في التعبئة الكثيفة باتجاه سرعة عصر المعلومات والجهوزية والأمور اللازمة ذات الصلة لمواجهة تهديدات المستقبل"، منتقدا "إصلاحات سابقة تركت القوات تعمل فوق طاقتها وغير مجهزة جيدا".

كما أكد أنه "سيتم، في المقابل، تعزيز الاستثمارات في التكنولوجيا مثل الطائرات دون طيار وكذلك في الحروب المعلوماتية أو في الفضاء، الذي سينال تمويلا بقيمة 6.6 مليارات جنيه استرليني على أربع سنوات لوضع شبكة أقمار اصطناعية للمراقبة والاستطلاع وتعتزم وزارة الدفاع أن تمتلك المزيد من السفن والغواصات".