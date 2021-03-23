البيت الأبيض: بايدن يستشير أوباما بانتظام في مختلف القضايا

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اكشفت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي يوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتشاور بانتظام مع سلفه الرئيس السابق باراك أوباما، ويتحدث معه بشأن مختلف القضايا.

وقالت بساكي، رداً على سؤال من أحد المراسلين: "إن بايدن وأوباما أبقيا على الاتصال بينهما بشكل منتظم"، لكنها لم تحدد بالضبط عدد المرات التي يتحدث فيها الرئيسان مع بعضهما البعض، حسبما أفادت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

وتابعت: "يمكن القيام بذلك عبر الهاتف، وأعتقد أنه لو كان الرئيس أوباما هنا، فستعرفون جميعًا"، بحسب الصحيفة.

وأضافت بساكي: "إنهم يتشاورون ويتحدثون عن مجموعة من القضايا، وأتوقع أن يستمر ذلك خلال فترة رئاسة الرئيس بايدن".

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، كان قد حذر من استراتيجية الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الجديدة بشأن دبلوماسية بلاده، وقال بومبيو في فبراير/ شباط الماضي: "لا أعتقد أن الشعب الأمريكي يتحمل العودة إلى 8 سنوات أخرى من سياسة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما الخارجية، وآمل أن يمضي بايدن وإدارته قدما نحو تنفيذ سياسة خارجية تشبه إلى حد كبير سياستنا الخارجية الأمريكية أولا".