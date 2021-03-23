living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لبيت الأبيض: بايدن يستشير أوباما بانتظام في مختلف القضايا

23
MARCH
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
اكشفت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي يوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتشاور بانتظام مع سلفه الرئيس السابق باراك أوباما، ويتحدث معه بشأن مختلف القضايا.
 
وقالت بساكي، رداً على سؤال من أحد المراسلين: "إن بايدن وأوباما أبقيا على الاتصال بينهما بشكل منتظم"، لكنها لم تحدد بالضبط عدد المرات التي يتحدث فيها الرئيسان مع بعضهما البعض، حسبما أفادت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.
 
 
وتابعت: "يمكن القيام بذلك عبر الهاتف، وأعتقد أنه لو كان الرئيس أوباما هنا، فستعرفون جميعًا"، بحسب الصحيفة.
 
وأضافت بساكي: "إنهم يتشاورون ويتحدثون عن مجموعة من القضايا، وأتوقع أن يستمر ذلك خلال فترة رئاسة الرئيس بايدن".
يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، كان قد حذر من استراتيجية الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الجديدة بشأن دبلوماسية بلاده، وقال بومبيو في فبراير/ شباط  الماضي: "لا أعتقد أن الشعب الأمريكي يتحمل العودة إلى 8 سنوات أخرى من سياسة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما الخارجية، وآمل أن يمضي بايدن وإدارته قدما نحو تنفيذ سياسة خارجية تشبه إلى حد كبير سياستنا الخارجية الأمريكية أولا".
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout