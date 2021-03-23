فيروس جديد .. أشد فتكاً، أكثر عدوى، ومعدٍ لفترة أطول!

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في تطور يثير القلق قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الثلاثاء، إن ألمانيا ستمدد إجراءات العزل العام إلى 18 أبريل، ودعت المواطنين إلى البقاء في المنازل لمدة خمسة أيام خلال عطلة عيد القيامة، في محاولة للسيطرة على موجة ثالثة من جائحة كوفيد-19.



وفي محادثات دارت حتى ساعات متأخرة من الليل، دفعت ميركل زعماء الولايات الألمانية الستة عشر إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة لمكافحة الوباء، فعدلت عن خطط متفق عليها هذا الشهر لإعادة فتح الاقتصاد تدريجيا، وذلك بعد ارتفاع حاد في معدل الإصابة.



وقالت ميركل خلال مؤتمر صحفي "نحن ببساطة نواجه الآن جائحة جديدة. السلالة البريطانية المتحورة أصبحت سائدة".



وأضافت "بشكل أساسي، نواجه فيروسا جديدا من نفس النوع لكن له خصائص مختلفة للغاية. فهو أشد فتكا، أكثر عدوى، ومعدٍ لفترة أطول".