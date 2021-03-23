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الإتحاد الأوروبي: نرغب في بناء أفضل العلاقات مع تركيا

23
MARCH
2021
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أعلن جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، أن التكتل "يرغب في بناء أفضل العلاقات مع تركيا".

وعقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل، لفت بوريل إلى "حدوث تطورات إيجابية وأخرى سلبية في الفترة الأخيرة"، مشيرا إلى أن "الاتحاد سيتابع مواقف تركيا حتى الصيف".

وأوضح أن العلاقات مع تركيا كانت من بين المواضيع الرئيسية التي ناقشها الوزراء خلال اجتماعهم.

وأكد "رغبة الجانب الأوروبي في بناء أفضل العلاقات مع البلد الجار تركيا، مع الدفاع عن مصالح الاتحاد الأوروبي في الوقت نفسه".

وأشار إلى أنه سيتم تناول الموضوع في قمة زعماء الاتحاد الأوروبي المرتقبة يومي 25 و26 آذار الجاري.

ولفت بوريل إلى أن "المفوضية الأوروبية أعدت تقريرا سيعرض على القادة، يتضمن توصيات (بشأن العلاقات مع تركيا) وأن الوزراء أدرجوا بعض التقييمات الإضافية".
وأكد تلقي الاتحاد "إشارات إيجابية" من تركيا في الآونة الأخيرة.

وأضاف أنه "رغم خفض التوتر شرقي المتوسط (بين تركيا واليونان) إلا أن الوضع مازال هشا".
من جهة أخرى، اعتبر أن "بعض التطورات الداخلية في تركيا تبعث على القلق"، مشيرا إلى رفع دعوى قضائية لإغلاق حزب "الشعوب الديمقراطي" وانسحاب تركيا من "اتفاقية اسطنبول" (اتفاقية المجلس الأوروبي المعنية بوقف العنف ضد المرأة والعنف الأسري ومكافحتهما).

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