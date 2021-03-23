تصاعد ضغوط الكونغرس على بايدن في ملف إيران

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ضاعف نواب الكونغرس الأميركي، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الضغوط على إدارة الرئيس جو بايدن في الملف الإيراني، موقعين على رسالة تعارض العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران بنسخته الحالية، وتطالب بمعالجة الأنشطة الإقليمية المزعزعة للاستقرار وبرنامج طهران لتطوير الصواريخ الباليستية ضمن أي اتفاق محتمل.



ويقود السيناتوران، الجمهوري ليندسي غراهام والديمقراطي بوب مننديز، حملة حشد الدعم للرسالة في مجلس الشيوخ، وتمكنا حتى الساعة من تأمين تواقيع عدد كبير من النواب، أهمهم السيناتور الديمقراطي كريس كونز، المقرب من الرئيس بايدن