وفاة نائبة بعد انهيارها على متن طائرة!

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توفيت نائبة ألمانية من حزب المستشارة أنغيلا ميركل بعد انهيارها على متن طائرة أثناء عودتها إلى البلاد.



ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" تأكيدها أن كارين شترينتس (53 عاما) كانت عائدة من كوبا مع زوجها، حين انهارت على متن الطائرة.



وهبطت الطائرة اضطراريا في أيرلندا، لكن رجال الإسعاف لم يتمكنوا من إنقاذ شترينتس.



ولم يتضح سبب الوفاة أو سبب سفر النائبة إلى كوبا.



وشترينتس هي عضو في البرلمان الألماني منذ عام 2009، وتمثل دائرة انتخابية في ولاية مكلنبورغ فوربومرن شمال شرقي البلاد. ولم تكن تخطط لإعادة انتخابها في الانتخابات التي ستشهدها ألمانيا في 26 ايلول المقبل.