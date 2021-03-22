تأكيد من وكالة الأدوية الأوروبية

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أعلنت عدة دول أوروبية، منها ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وهولندا وإيطاليا والبرتغال، التراجع عن وقف استخدام لقاح أسترازينيكا بعد ساعات من إعلان وكالة الأدوية الأوروبية أن اللقاح آمن وفعّال. وخلص تدقيق أجرته الوكالة التابعة للاتحاد الأوروبي إلى هذه النتيجة.

وأشارت الوكالة إلى أنها ستستمر في دراسة أي علاقة محتملة بين اللقاح وبين الجلطات الدموية النادرة التي تحدث لبعض متلقّيه.

ويأتي ذلك بعدما أعلنت 13 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي تعليق استخدام اللقاح، لكن منظمة الصحة العالمية طالبت هذه الدول بالعودة لاستخدامه مرة أخرى.