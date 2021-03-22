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بعد وقف التطعيم به.. دولة "تبيع لقاحاتها المتبقية"!

22
MARCH
2021
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بعد أن أوقفت حملة التطعيم بلقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا المستجد، أعلنت جنوب إفريقيا، الأحد، أنها باعت اللقاحات التي حصلت عليها ولم تستخدمها لدول إفريقية أخرى. 

وكانت البلاد قد أوقفت التطعيم بلقاح "أسترازينيكا" خلال شهر شباط الماضي، بسبب تجربة صغيرة أظهرت أنه يوفر حماية محدودة ضد الإصابة بالسلالة الشائعة من مرض "كوفيد 19" في جنوب إفريقيا.

وفي الوقت نفسه، تلقت جنوب إفريقيا مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا" من معهد سيروم الهندي للمصل واللقاح، وتنتظر تسلم 500 ألف جرعة أخرى.

وقالت الوزارة إنها عملت في الأسابيع الماضية على ضمان أن تكون جميع الدول الأعضاء، التي يعتبرها فريق شراء اللقاحات بالاتحاد الإفريقي مستقبلة للقاح، قد حصلت على جميع الموافقات والتصاريح المطلوبة لطرح اللقاح على أراضيها.

وقالت الوزارة في بيان: "يمكن للوزارة أن تؤكد أنها تسلمت الكمية المشتراة بالكامل يوم الاثنين من الأسبوع الماضي".

وأضافت: "الدفعة الأولى من اللقاح التي تسلمناها ستفيد 9 دول أعضاء، والمتبقي سيسلم هذا الأسبوع ليفيد 5 دول أخرى"، ولم يتحدث البيان عن الأسعار ولم يحدد الدول التي اشترت اللقاح.

وبعد وقف استخدام لقاح "أسترازينيكا"، بدأت جنوب إفريقيا تطعيم العاملين بالقطاع الطبي بلقاح "جونسون أند جونسون".

وتستهدف البلاد تطعيم 40 مليون شخص، أي نحو ثلثي سكانها، لتحقيق المستوى المطلوب من المناعة المجتمعية.

 

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