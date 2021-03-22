living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مدير مدرسة أميركية "يذل" طفلا.. ويجبره على "فعل مشين"

22
MARCH
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أجبر مدير مدرسة في ولاية نيويورك الأميركية طالبا من ذوي الأصول الإفريقية، يبلغ من العمر 11 عاما، على الركوع والاعتذار لمعلم لأن القيام بذلك كان "الطريقة الإفريقية" لطلب المغفرة، كما يُزعم.

وطلبت إدارة مدرسة "سانت مارتن دي بوريس" في نيويورك من مديرها، جون هوليان بالدخول في إجازة وفتحت تحقيقا في الحادثة، التي تبرز من جديد مسألة العنصرية في الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" أن الحادثة تعود إلى فبراير الماضي بسبب ما قام به طالب أميركي من أصل هايتي ويدعى ترايسون بول في الصف السادس.

ووفقا لتريشا بول والدة الطالب، قام ترايسون بعد الانتهاء من قراءة النص المطلوب داخل الفصل، بقراءة نص آخر في محاولة للحصول على ثناء معلمه، لكن الأخير وبّخه في الفصل بشدة لقيامه بما وصفه بالوظيفة الخاطئة.

ولم يكتف المعلم بذلك، بل قاد الطالب إلى غرفة المدير، الذي وجد ذلك فرصة لإذلال الطالب، فطلب منه الركوع للمعلم، بسب شهادة ذويه.

وفي معرض تبريره للفعل المشين، بحسب رواد مواقع التوصل الاجتماعي، قال مدير المدرسة إن ما حدث مجرد طلب للمغفرة تعلمها من أحد أولياء الأمور النيجيريين، موضحا "أنها الطريقة الإفريقية" في طلب الصفح.

وقال الطفل في تصريحات صحفية إن الأمر لم يكن عاديا بالنسبة إليه، مشيرا إلى أن مدير المدرسة يعمم عندما يربط كل ذي بشرة سوداء بإفريقيا، فعائلتي من هاييتي".

وذكرت العائلة أن ابنها تم معاملته بطريقة عنصرية بسبب عرقه.

 

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout