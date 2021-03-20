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استأنفت أمس دول عدة، من بينها إيطاليا وفرنسا وألمانيا، التطعيم بلقاح «أسترازينيكا» المضاد لفيروس «كورونا»، فيما فرضت فرنسا إغلاقاً جديداً على قرابة ثلث سكانها، وأعلنت ألمانيا من جانبها «ارتفاعاً متسارعاً بشكل واضح جداً في عدد الإصابات بالوباء»، محذرة من أنها ربما تضطر إلى الإعلان عن إغلاق واسع.



ومن أجل مكافحة الفيروس، استأنفت ألمانيا وفرنسا، على غرار إيطاليا وبلغاريا وسلوفينيا، حملات التحصين بلقاح «أسترازينيكا»، وستقوم دول أخرى بذلك الأسبوع المقبل، من بينها إسبانيا والبرتغال وهولندا.



وكانت 15 دولة قد علّقت احترازياً استخدام لقاح «أسترازينيكا» بعد تسجيل أعراض جانبية مثل تخثّر الدم وجلطات دموية. لكن الوكالة الأوروبية للأدوية أعلنت أول من أمس (الخميس)، أن اللقاح البريطاني «آمن وفعّال»، وأوصت بالعودة إلى استخدامه، خصوصاً أن دول الاتحاد الأوروبي تعاني نقصاً في اللقاحات.



وقالت كبيرة أطباء شركة «أسترازينيكا»، آن تايلور: «نرحّب بقرارات الهيئات الناظمة التي تؤكد فائدة لقاحنا للحدّ من تفشي الوباء». ويُنتظر أيضاً رأي اللجنة الاستشارية العالمية لسلامة اللقاحات التابعة لمنظمة الصحة العالمية، بشأن هذا اللقاح.



في غضون ذلك، أعلنت الحكومة الفرنسية فرض إغلاق يعد الثالث خلال عام، لكنه أكثر مرونة من الحجرين السابقين، مشيرة إلى وجود «موجة ثالثة» من الوباء في البلاد التي يقترب عدد الوفيات فيها من عتبة مائة ألف.



وخضع أكثر من عشرين مليون فرنسي للعزل لمدة شهر ابتداء من أمس.