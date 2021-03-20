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السودان يقول إن الولايات المتحدة ستعطيه 300 ألف طن قمحا هذا العام

20
MARCH
2021
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قال مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة ستقدم للسودان 300 ألف طن من القمح هذا العام تزيد إلى 420 ألف طن سنويا من 2022 إلى 2024.
وتعهدت الولايات المتحدة بالدعم عبر توريد القمح وسلع أساسية أخرى للسودان لمدة أربع سنوات بعد رفع اسم الأخيرة من قائمة الدول الراعية للإرهاب الشهر الماضي، وذلك بحسب ما قاله مسؤولون سودانيون آنذاك.

جدير بالذكر أن واشنطن أعلنت في شهر تشرين الأول الماضي، عن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بعد 27 عاما من إدراج اسم السودان تحتها، حيث قيدت هذه العقوبات الروابط الاقتصادية للخرطوم، وحرمتها من مساعدات مالية ضرورية، وأعاقت المعاملات الدولارية للشركات السودانية، وجعلت استيراد بعض السلع أمرا معقدا.

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