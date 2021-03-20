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البرازيل تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بدء تفشي الوباء

20
MARCH
2021
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أعلنت السلطات الصحية البرازيلية تسجيل 90570 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية بالفيروس منذ بدء التفشي.
وأشارت بيانات وزارة الصحة إلى تسجيل 2815 وفاة جديدة بالفيروس.
ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 11871390، والوفيات إلى 290314 حالة.
وحذر باحثون من معهد الرعاية الصحية الرائد في البرازيل "فيوكروز" من أن البرازيل تواجه أخطر أزمة صحية في تاريخها، مع ارتفاع عدد الوفيات والإصابات اليومية بفيروس كورونا.
وقال الباحثون إن وحدات العناية المركزة المخصصة لمرضى كورونا في جميع الولايات البرازيلية البالغ عددها 26، والمنطقة الفيدرالية التي توجد فيها العاصمة، برازيليا، هي إما في مستوى طاقتها القصوى، أو قريبة بشكل خطير من استنفاد طاقتها، محذرين من أن "الوضع حرج للغاية".
وأكدت منظمة الصحة للبلدان الأميركية أن حالات الإصابة بفيروس كورونا تتزايد في نصف بلدان الأميركيتين، داعية البرازيل لحماية شعبها في مواجهة الإرتفاع القياسي في أعداد الإصابات والوفيات. 
 

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