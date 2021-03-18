living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مدعي ولاية أوهايو يرفع دعوى على إدارة بايدن

18
MARCH
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

رفع المدعي العام في ولاية أوهايو دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بسبب بند في مشروع قانون الإغاثة من وباء كورونا الذي تم إقراره الأسبوع الماضي.
وطعن المدعي العام في ولاية أوهايو ديف يوست بالبند الذي يحظر على الولاية والحكومة المحلية استخدام المساعدات المالية لتعويض التخفيضات الضريبية.

وجاء في نص الدعوى التي رفعت ضد وزيرة الخزانة جانيت يلين ووزارة الخزانة: "تسعى ولاية أوهايو إلى إلزام المسؤولين الفدراليين بفرض التفويض الضريبي غير الدستوري، كما تسعى للحصول على إعفاء إعلاني من أن ولاية أوهايو، بموجب التعديل العاشر لدستور الولايات المتحدة، تحتفظ بحرية إدارة سياستها الضريبية الخاصة".

وكان بايدن وقع الأسبوع الماضي على مشروع القانون الذي يسمح بتقديم مساعدات تشمل مدفوعات مباشرة للأفراد و195.3 مليار دولار للولايات ولواشنطن العاصمة، بما في ذلك حوالي 5.5 مليار دولار لأوهايو، وفقا للدعوى القضائية.

واعتبر المدعي العام في دعواه أن "الكونغرس انتهك القيود الدستورية في سعيه للسيطرة على كيفية وضع الولايات لسياساتها الضريبية"، مشيرا إلى أنه " بقبول هذا المبلغ المالي، يجب على الولاية التضحية بسلطتها السيادية لوضع السياسة الضريبية بالشكل الذي تراه مناسبا، لأن التغييرات في السياسة الضريبية التي تقلل الإيرادات تنتهك التفويض الضريبي".
 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout