روحاني يحذّر خصوم الداخل من عرقلة «الاتفاق النووي»

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حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني، خصومه في الداخل من «ارتكاب الخيانة»، مطالبا من يعملون على «عرقلة» رفع العقوبات الأميركية بـ«التوبة».



وقال روحاني في آخر اجتماع للحكومة الإيرانية قبل نهاية السنة الإيرانية الأحد المقبل، إن السبب وراء «عرقلة» رفع العقوبات «يعود إلى الانتخابات الرئاسية» المقررة في 18 يونيو (حزيران) المقبل، مضيفاً أن «الأقلية الصغيرة التي تعرقل هذا المسار يجب أن توقف عملها الهدام (...) إذا أوقفته فستتمكن الحكومة من إنهاء العقوبات». وصرح روحاني: «خيانة كبيرة للتاريخ والشعب الإيراني، إذا وضع أي فصيل، فرداً أو جماعة، صخوراً أمام رفع العقوبات حتى لو لساعة». وأعرب عن اعتقاده أن «الظروف اليوم مواتية أكثر من أي وقت مضى لرفع العقوبات».



وأكدت تصريحات روحاني ضمنا تصريحات وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان عن وجود «مشكلة تكتيكية» و«مسألة داخلية في إيران بسبب الانتخابات الرئاسية»، تعرقل الجهود لإحياء الاتفاق النووي.



وفي موسكو، أعرب نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أمس، عن قلق بلاده بعدما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير جديد للدول الأعضاء، أنها «تحققت في 15 مارس (آذار) الحالي من أن إيران بدأت في ضخ سادس فلوريد اليورانيوم في سلسلة من 174 جهاز طرد مركزي آي آر - 4 ركبتها بالفعل في محطة تخصيب الوقود». وحض ريابكوف واشنطن على اتخاذ خطوة نحو «تطبيع» الوضع في الاتفاق النووي، ودعا طهران إلى الابتعاد عن «منطق التصعيد».