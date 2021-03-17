living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اتهام أميركي بالتهديد بقتل بايدن.. والدليل "مسدس وقنبلة"

17
MARCH
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

وجهت المدعية العامة في ولاية ميشيغان، الثلاثاء، الاتهام لشاب أميركي بالتهديد بقتل الرئيس جو بايدن، إضافة إلى المسؤولتين الديمقراطيتين رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وحاكمة الولاية غريتشن ويتمر.

وقالت المدعية العامة دانا نيزيل في بيان، إن جوشوا داكتور البالغ من العمر 21 عاما، نشر في يناير "تعليقات متعددة تتضمن تهديدات" على موقع التواصل الاجتماعي "آي فاني".

وأضافت أن داكتور "ذكر في تلك المنشورات مزاعم عن اعتزامه استخدام مسدس لقتل هؤلاء المسؤولين المنتخبين"، لأن ذلك سيكون، وفق تصوره، "عاملا محفزا لاندلاع ثورة أميركية جديدة".

وأشار البيان أيضا إلى أن "هاتف داكتور المحمول حمل معلومات حول طريقة صنع قنبلة، وكيفية العثور على المواد اللازمة".

وداكتور، الذي سلّم نفسه الثلاثاء، متهم بالتحضير للقيام بعمل إرهابي واستخدام كمبيوتر لارتكاب جريمة، وفي حال إدانته فإنه يواجه عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 20 عاما.

ومن المقرر أن يمثل المتهم أمام المحكمة في 8 أبريل المقبل.

وكانت الحكومة الأميركية قد أصدرت في أواخر يناير الماضي تنبيها لمكافحة الإرهاب، يركز للمرة الأولى على التهديد الذي يشكله "المتطرفون" على رئاسة بايدن.

كما أن الرئيس الأميركي تعهد في خطاب تنصيبه بعد اقتحام متطرفين لمبنى الكابيتول، بدحر "التطرف السياسي المتصاعد وجماعات تفوق العرق الأبيض والإرهاب الداخلي".

وفي أكتوبر 2020 كانت الحاكمة ويتمر هدفا لمجموعة صغيرة من اليمين المتطرف خططت لاختطافها، اعتراضا على إجراءات الإغلاق التي تفرضها بسبب انتشار فيروس كورونا.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout