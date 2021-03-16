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فرنسا: تطبيع العلاقات مع دمشق مشروط بحل سياسي دائم

16
MARCH
2021
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قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن "باريس ستواصل مع شركائها في الاتحاد الأوروبي السعي لجعل تطبيع العلاقات مع دمشق مشروطا بحل سياسي دائم".

وقالت: "قبل عشر سنوات خرج عشرات الآلاف من السوريين إلى الشوارع بسلام للمطالبة باحترام أبسط حقوقهم، إلا أن الرد الوحشي والعشوائي للنظام أدى إلى أخطر المشاريع الإجرامية والأزمات الإنسانية منذ الحرب العالمية الثانية".

واعتبرت أن "الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها هذا العام في سوريا لن تكون حرة ولا نزيهة"، مشيرة إلى أن "باريس ستواصل مع شركائها في الاتحاد الأوروبي، جعل إعادة إعمار سوريا وتطبيع العلاقات مع دمشق مشروطا بتنفيذ حل سياسي دائم وفقا لقرار مجلس الأمن 2254". 

وأكدت أن "فرنسا لطالما دعمت الشعب السوري منذ بداية الصراع وستعيد تأكيد التزامها في المؤتمر المقبل حول مستقبل سوريا يومي 29 و30 مارس"، مشددة على أن "فرنسا ستواصل عملها الحازم ضد الإرهاب في سوريا، إلى جانب شركائها في التحالف الدولي ضد داعش والقوات الشريكة على الأرض".

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