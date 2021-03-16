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هزة عنيفة بسوق العملات الرقمية.. و«بيتكوين» أكبر الخاسرين

16
MARCH
2021
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هوت عملة «بيتكوين» بشكل عنيف خلال تعاملات أمس، لتخسر ما يقرب من 5 آلاف دولار خلال ساعات، بعد تسجيلها مستوى قياسيا تجاوز 61 ألف دولار في تعاملات الأحد الماضي.ووفقا لمنصة «كوين ماركت كاب»، فقد هوت القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية بنسبة 6.7% خاسرة نحو 122.5 مليار دولار خلال 24 ساعة، وذلك بعدما هبطت من مستوى 1822.3 مليار دولار في تعاملات الأحد الماضي إلى نحو 1699.8 مليار دولار خلال تعاملات أمس.

كما هوت عملة «بيتكوين» من أعلى مستوى لها على الإطلاق، حيث تراجعت بنسبة 6.7% خاسرة نحو 4641 دولارا بعدما تراجع سعرها من 61556 دولارا في تعاملات أمس الأول إلى مستوى 55915 دولارا خلال تعاملات أمس.

كذلك هبطت القيمة السوقية المجمعة لعملة «بيتكوين» بنسبة 7.5% فاقدة نحو 85.9 مليار دولار وذلك بعدما نزلت قيمتها المجمعة من 1133.8 مليار دولار في تعاملات الأحد إلى نحو 1047.9 مليار دولار في تعاملات أمس.

بالمركز الثاني بقائمة أكبر عملة رقمية حلت عملة «إيثريوم» التي انخفضت خلال الساعات الماضية بنسبة 5.1% ليستقر سعرها في تعاملات أمس عند مستوى 1779 دولارا لتهبط قيمتها السوقية الإجمالية إلى نحو 203.8 مليارات دولار.

وفي المركز الثالث جاءت عملة «بينانس كوين» التي تعد ثالث أكبر عملة رقمية، حيث سجلت خسائر خلال الساعات الماضية بلغت نسبتها 5% ليستقر سعرها عند مستوى 256 دولارا، فيما نزلت قيمتها السوقية الإجمالية إلى مستوى 39.4 مليار دولار.

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