وكالة الدواء الدنماركية: وفاة سيدة بجلطات بعد تلقي لقاح «أسترازينيكا»

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قالت وكالة الدواء الدنماركية، مساء أمس (الأحد)، إن امرأة دنماركية عمرها 60 عاماً توفيت جراء الإصابة بجلطات دموية بعد حقنها بلقاح «أسترازينيكا» للوقاية من مرض «كوفيد-19» ظهرت عليها أعراض «غريبة جداً».

وقالت الوكالة إن عدد صفائح الدم في جسمها كان منخفضاً، وإنها أصيبت بجلطات في أوعية دموية صغيرة وكبيرة، كما أصيبت بنزيف.

وكانت برامج التطعيم الأوروبية قد شهدت ارتباكاً في الأسبوعين الماضيين من جراء تقارير أفادت بأن بعض من تم تطعيمهم بلقاح «أسترازينيكا» أصيبوا بجلطات دموية، وفقاً لما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء.

وقالت وكالة الدواء الأوروبية إنه لا يوجد ما يشير إلى أن هذه الحالات نجمت عن التطعيم، ورددت منظمة الصحة العالمية هذا الرأي أيضاً يوم الجمعة.

وأمس (الأحد)، قالت شركة «أسترازينيكا» إن مراجعة لبيانات السلامة الخاصة بمن تم تطعيمهم باللقاح لم تسفر عن أي أدلة على زيادة خطر الإصابة بالجلطات الدموية.