"الطاقة الذرية": زيادة تخصيب إيران تقرّبها من الإستخدام العسكري

واشار الى أنّ إيران لديها أقل قليلا من 20 كيلوغراما من (اليورانيوم المخصب بنسبة 20%)، لكن لديها ما يقرب من 3000 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب المنتج بالفعل بمستويات أقل. لذا فهي كمية متزايدة، وفق ما نقلته صحيفة “نكي آسيا” اليابانية.

كما علّق على وقف إيران الالتزام بالبروتوكل الإضافي للاتفاق النووي، قائلاً “هناك حاجة إلى وجود تفتيش قوي للغاية للحصول على تأكيدات موثوقة بعدم وجود انحرافات عسكرية”.

وأضاف “إنهم يزيدون من قدراتهم على التخصيب عبر تشغيل المزيد من الأجهزة”.

وحول وجود جزيئات يورانيوم في منشآت غير معلن عنها في إيران، رأى غروسي أنّ الردود من الجانب الإيراني حتى الآن “ليست ذات مصداقية من الناحية الفنية”.