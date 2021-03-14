البابا فرنسيس : الحرب الأهلية السورية أخطر الكوارث الإنسانية في هذا العصر

وصف البابا فرنسيس الحرب الأهلية السورية بأنها أحد أخطر الكوارث الإنسانية في هذا العصر وقال إن الذكرى العاشرة لاندلاعها يجب أن تحفز الجميع للسعي إلى إيجاد "بصيص أمل" للبلد المدمر.واندلعت احتجاجات سلمية مطالبة بالديمقراطية في منتصف آذار 2011 لكنها تطورت إلى حرب متعددة الأطراف استقطبت قوى عالميةوحصدت أرواح مئات الآلاف وشردت الملايين.ودعا البابا، أمام المئات في ساحة القديس بطرس في عظته الأسبوعية، دعوته لأطراف النزاع لكي يُظهروا بوادر حسن النية، لكي ينفتح بصيص أمل للسكان المنهكين.وأضاف البابا:" عدد غير محدد من القتلى والجرحى، وملايين اللاجئين، وآلاف المختفين، دمار، وعنف من جميع الأنواع، ومعاناة هائلة لجميع السكان، ولاسيما للفئات الأكثر ضعفا، مثل الأطفال والنساء والمسنين".كما دعا المجتمع الدولي إلى التزام "حاسم" لإنهاء القتال والمساعدة في إعادة البناء والتعافي الاقتصادي.وقاد البابا الحشد بعد ذلك في صلاة من أجل "سوريا الحبيبة والمعذبة".