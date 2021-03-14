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قتل طفليه طمعا في أموال التأمين.. فتلقى عقوبة "رادعة"

14
MARCH
2021
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أصدرت المحكمة الجزئية الأميركية حكما بسجن مصري 212 عاما، بعد قيامه بارتكاب جريمة قتل لطفليه المريضين، بهدف الحصول على أموال التأمين على حياتيهما.

ودانت المحكمة الأميركية الرجل البالغ من العمر 45 عاما، ويدعى علي المزين، بتدبير مؤامرة أودت بحياة ابنين له بغرض الاستيلاء على مبالغ التأمين على حياتهما.

"مخطط شرير وشيطاني".. هكذا تحدث قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جون والتر، عن الجريمة، واصفا المزين خلال النطق بالحكم يوم الخميس بأنه "زائف بلا حدود ومتفنن في الكذب... وليس أكثر من قاتل جشع ووحشي، ولا يشعر إلا بالأسف لأنه تم القبض عليه".

وقضت المحكمة الأميركية بسجن المدان 212 عاما بتهمة المؤامرة للتخلص من زوجته السابقة وولديه المصابين بداء التوحد، وذلك بقيادته سيارته في أبريل عام 2015 والاندفاع بها إلى الماء من رصيف ميناء في مدينة لوس أنجلوس، مما أسفر عن مقتل طفليه، من أجل الحصول على أموال التأمين على حياتهم.

وأوقعت المحكمة أقصى عقوبة على علي الزين، بتهم تتعلق بالاحتيال الإلكتروني والاحتيال عبر البريد وسرقة هوية وغسيل أموال في مخطط لقتل عائلته مقابل ملايين من أموال التأمين، كما أمر القاضي المدان بدفع 261.751 دولار تعويضا لشركات التأمين.

وكان المزين قد اشترى 8 بوالص تأمين على الحياة وحوادث الوفاة توفر تغطية 3.4 مليون دولار، لنفسه ولعائلته بين عامي 2012 و2013، بالتزامن تقريبا مع إنهائه قضية إفلاس بموجب الفصل 11.

وقام المدعون بتشغيل تسجيلات مكالمات هاتفية في المحاكمة طلب فيها المزين تأكيد أن شهادات التأمين نشطة، وسيتم دفعها عند الوفاة العرضية، وأن الشركات لن تحقق في المطالبات المقدمة بعد عامين من شراء بوالص التأمين.

وبعد أقل من أسبوعين من انتهاء فترة السنتين تلك، قاد المزين سيارته ومعه عائلته وتعمد السقوط بها في ميناء لوس أنجلوس، مما تسبب في غرق ولدي المزين المصابين بتوحد شديد وهما، الحسن ويبلغ من العمر 13 عاما، وعبد الكريم وله من العمر 8 سنوات، بعد أن حوصرا داخل السيارة.

أما والدة الطفلين وتدعى رباب دياب فقد نجت، بعد أن ألقى لها صياد عوامة، بينما أكد ممثلوا الادعاء أن المزين ترك نافذة سيارته مفتوحة حتى يتمكن من السباحة بعيدا.

وأوضح مكتب المدعي العام الأميركي للمنطقة الوسطى في كاليفورنيا أن الزوجين لهما ابن ثالث كان بعيدا في المخيم وقت وقوع الحادث.

ويواجه المزين أيضا تهما بالقتل ومحاولة قتل زوجته السابقة في قضية جار النظر بها، حيث يواجه عقوبة قصوى بالسجن مدى الحياة من دون إمكانية الإفراج المشروط.

وأفادت صحف أميركية أن المزين استخدم قسما من أموال التأمين التي حصل عليها في شراء عقارات في مصر إضافة إلى قارب.

 

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