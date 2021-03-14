بعد شفائها من كورونا.. أسرة بريطانية تعاني من آثار كوفيد لعام

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كشف أفراد عائلة في بريطانيا عن استمرار معاناتهم من أعراض صحية معينة، وذلك بعد مرور عام على إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأصيبت العائلة المكوّنة من الزوجين زيد وتشارلي إلى جانب خمسة أطفال، بكوفيد-19 في مارس 2020، إلا أنهم لا زالوا يعانون من قائمة طويلة من الأعراض.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية عن الزوجة تشارلي قولها، إن قائمة الأعراض طويلة، وتشمل الصداع ونزيف الأنف، ومشاكل في العينين وطفح جلدي، وآلام في البطن والمعدة، وإحساس بالخمول والتحسس، وتقشير اليدين، وتقرحات في الفم والقدمين.

ومن جانبه قال إيميت البالغ من العمر 8 سنوات، إنه يواجه صعوبة في التنفس، وخصوصا أثناء النوم.

وبدوره أشار بيك البالغ من العمر 12 عاما، إلى معاناته ضيقا في التنفس في حال ممارسة أي مجهود بدني، هذا إلى جانب الصداع وحكة في الساقين.

جدير بالذكر أن العائلة تتلقى الدعم من مجموعة "لونغ كوفيد كيدز"، والتي تشرف على الأطفال الذين يعانون من الآثار الطويلة لفيروس كورونا المستجد.