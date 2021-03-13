عبد اللهيان: على بايدن الاتعاظ من التاريخ

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اعتبر مساعد رئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان، أنه على الرئيس الأمريكي جو بايدن الاتعاظ من التاريخ.

وكتب عبد اللهيان في تغريدة على "تويتر": "على بايدن الاتعاظ من التاريخ.. ينبغي التحدث مع الشعب الإيراني المقتدر بقوة المنطق وليس بمنطق القوة".

وأضاف: "لا شك أنه لن يتم التفاوض مع أمريكا في ظل القوة والتهديد إطلاقا".

وتابع: "ينبغي على البيت الأبيض التركيز على التفاوض أولا مع شعبه الذي أصبح ثنائي القطب".

وشدد المسؤول الإيراني على أن "إجراءات الحظر ضد إيران تلفظ أنفاسها الأخيرة".