محامي مارادونا يشنّ هجوماً واسعاً وينتقد ابنتي الأسطورة وزوجته السابقة

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طالب ماتياس مورلا، محامي دييغو مارادونا، يوم الجمعة، بالسماح لـ"العدالة بالعمل"، وتمنى أن "يرقد" نجم كرة القدم السابق، الذي تخضع ملابسات وفاته للتحقيق، "في سلام".

وكتب مورلا على "تويتر": "بعد ثلاثة أشهر ونصف من وفاة صديقي، توجد هذه السيناريوهات: محام كالمجنون يقوم بتسريب معلومات كاذبة للصحافة وعواقبها: صحافيون جادون يدققون في البيانات ولا ينشرون. صحافيون كسولون ينشرون دون تدقيق".

وأضاف المحامي، الذي انتقد أيضاً دلما وجيانا، ابنتي مارادونا وزوجته السابقة كلوديا فيلافيني: "هناك أيضًا من يهيمن عليهم المال. مشوشون ومتفرقون، ولم يعملوا معا مطلقًا".

وتابع: "الشيء المضحك في هذه القصة هو أن المحامي التلفزيوني يتحدث عن إرثي (القانوني) وأن القضاء ينسبه إلى قضية الإثراء غير المشروع بسبب الفساد. دع العدالة تعمل، وأن يرقد دييغو مارادونا في سلام. من فضلك"، وذلك من دون تحديد الشخص الذي يشير إليه.